Під Києвом помітили колону раритетних авто армії США

Віталій Сазонов Новини 14:00, 26.08.2020

Під Києвом, на трасі М-07, більш відомої, як "Варшавка", зняли незвичайну автомобільну колону. А саме, в кадри потрапили кілька автомобілів армії США періоду Другої світової війни.

Відповідне відео розмістив в Facebook Влад Антонов, головний редактор сайту dtp.kiev.ua.

Під Києвом зняли рух колони військово-історичних авто.
Скріншот публікації

Як видно в ролику, в колоні налічувалося чотири ексклюзивні автомобілі: два культових позашляховика Willys MB, вантажівка і санітарний фургон. У всіх машин нанесено маркування американських військ 1940-х років.

"Напевно, їдуть на якусь постановку або в якийсь музей. Дуже цікаві, дуже акуратні, дуже красиві [автомобілі]... Я спочатку думав, що якась військова частина передеслаціруется, але немає – це реально історичні екземпляри", – зазначив Влад Антонов.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні помітили рідкісний електромобіль на ексклюзивних номерах, який, до того ж, ще й виставили на продаж.

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