Під Києвом поліція зафіксувала 'авто-двійника': водій наїздив на 6 штрафів

У Київській області Патрульна поліція України виявила автомобіль-двійник. Правоохоронці знайшли у Вишневому елітний позашляховик Range Rover, який виявився "близнюком" авто з Білої Церкви.

Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції, авто-двійник було знайдено після звернення мешканки Білої Церкви, яка отримала штрафи за порушення ПДР.

"На її адресу надійшло шість адміністративних матеріалів про порушення швидкісного режиму в Києві. Хоча вона пересувається на власному позашляховику Range Rover вулицями Білої Церкви і в столицю не їздила. Інспектори відділу розшуку і обробки матеріалів ДТП виявили та зупинили автомобіль Range Rover на вулиці Стуса, в місті Вишневе. Марка, колір, державні номерні знаки були ідентичні авто заявниці", – йдеться в повідомленні.

Авто-двійник Патрульна поліція Україна

Авто-двійник Патрульна поліція Україна

Відзначається, що за кермом перебував чоловік, який повідомив, що документів авто не має, а номери кузова машини не відповідали базам даних.

На порушника було складено адміністративний протокол, ведеться подальше розслідування.

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