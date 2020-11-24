Під Києвом на швидкості близько 200 км/год розбили Lambrghini Huracan

У Київській області під час зйомок фільму розбили ексклюзивний автомобіль – суперкар Lamborghini Huracan. Водій розігнав машину приблизно до 200 км/год, проте не впорався з керуванням на слизькій дорозі та врізалася у дерева.

Про це повідомляє УНІАН. Уточнюється, що аварія сталася на дорозі біля села Лютіж Вишгородського району. Тут розташований ліс, а по сусідству – Київське море. На цій локації регулярно знімають фільми, і якщо зйомки ведуться безпосередньо на проїжджій частині, поліція перекриває частину дороги.

В момент ДТП зйомки велися із салону "Ламборгіні". Водій був пристебнутий і не постраждав, а ось самому "Уракану" дісталося добряче – як видно на фото, машина залишилася без передньої частини, крім того, у неї пошкоджена підвіска ззаду і частина кузова.

Видання TopGir дізналося, що розбитий Lamborghini Huracan був прокатним автомобілем. Його здавали в оренду з листопада 2019 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 17-річний блогер розбив автомобіль за 2,8 млн євро. Це був ексклюзивний гіперкар Pagani, який належав його батькові.