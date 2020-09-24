Peugeot представив найпотужніші автомобілі бренду

На заході, присвяченому 210-річчю французького бренду, компанія Peugeot презентувала седан і універсал 508 у виконанні Peugeot Sport Engineered.

Про це повідомила пресслужба виробника. Нові представники сімейства 508 стали найпотужнішими серійними автомобілями в історії бренду.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

Оригінальну ідентичність версії Peugeot Sport Engineered створюють численні декоративні акценти отруйно-зеленого кольору, що отримав назву "Kryptonite". Дизайн задньої частини моделі нагадує про знамениту модель Peugeot 504 Coupe.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

Гібридна силова установка розвиває потужність 360 к.с., а обертовий момент досягає 520 Нм. З таким "серцем" автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год. Силовий агрегат являє собою комбінацію бензинового ДВС і двох електромоторів, кожен з яких відповідає за свою пару коліс. Повний привід забезпечує оптимальну реалізацію тяги в будь-яких погодних умовах.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

Задоволення від водіння лежить в основі бренду Peugeot, тому інженери спортивного відділення спеціально переналаштували шасі Peugeot 508. Новинку відрізняють занижена посадка, амортизатори з можливістю роботи в одному з трьох режимів їзди (Комфорт/Гібрид/Спорт), розширена колія коліс – на 24 мм спереду і 12 мм ззаду, передні гальмівні диски діаметром 380 мм з 4-поршневих супортах, 20-дюймові колісні диски зі спортивними шинами Michelin Pilot Sport 4S.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

За допомогою перемикача на центральній консолі, пілот може вибрати один із п'яти режимів руху:

Electric – для 100% електричного руху з запасом ходу до 42 км (WLTP) – цей режим гарантує вам доступ до "зелених зон" у центрі міста, а також забезпечує гарне прискорення під час руху зі швидкістю в діапазоні 0-140 км/год;

Comfort – гібридний режим руху (з використанням і ДВС, і електромоторів), плюс максимально комфортне налаштування підвіски;

Hybrid – універсальний режим руху, коли система автоматично вибирає використання ДВС або електромоторів для досягнення оптимальної паливної економічності, з оптимальними налаштуваннями інших систем (наприклад, підвіски і рульового управління);

Sport – максимальна потужність у 360 к.с. для вашого безмежного задоволення! У цьому режимі силова установка працює з максимальною віддачею, ДВС забезпечує постійну підзарядку акумулятора, "затискається" підвіска і рульове управління, реакція на педаль акселератора стає більш гострою;

4 WD – режим повного приводу для максимального рівня зчеплення на слизькій дорозі.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

508 Peugeot Sport Engineered забезпечує такий же простір салону й обсяг багажника, що і традиційні версії з двигуном внутрішнього згоряння. Все завдяки продуманому розташуванню електродвигунів і акумулятора в нижній частині кузова. Новинка пропонує ідеальне поєднання спортивності і технологій з рекордно-низькими викидами CO2 і мінімальною витратою палива – 46 г/км (WLTP), що еквівалентно лише 2,03 л на 100 км.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

508 Peugeot Sport Engineered оснащений допоміжними системами, які роблять поїздку більш комфортною і безпечною: систему нічного бачення, адаптивний круїз-контроль із функцією Stop&Go, попередження про виїзд зі своєї смуги руху, автоматичне екстрене гальмування та ін.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

У салоні автомобіля увагу привертає фірмовий дизайн Peugeot i-Cockpit – компактне рульове колесо, декор у вигляді слідів від кігтів, відмінні логотипи Peugeot Sport Engineered, повністю цифровий проекційний дисплей. Різні графічні заставки і центральний 10-дюймовий HD-дисплей задають фірмовий стиль марки.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

Оббивка сидінь виділяється поєднанням шкіри, 3D-тканини й алькантари. Салон прикрашений подвійним рядком, виконаної в кольорах "Tramontane Grey" і "Kryptonite". Аудіосистема Focal Hi-Fi входить у стандартну комплектацію автомобіля.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

508 Peugeot Sport Engineered буде доступний у трьох кольорах кузова: оригінальний сірий "Selenium", чорний "Perla Nera", перлинно-білий "Pearl". Всі логотипи і позначення виконані в чорному кольорі.

Автомобіль вироблятиметься на заводі у французькому Мюлузі і стане доступний для замовлення з середини жовтня 2020 року.

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