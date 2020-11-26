Peugeot повертається на ринок пікапів з новинкою Landtrek

Компанія Peugeot презентувала в Мексиці нову модель – пікап Landtrek. Автомобіль буде доступний в країнах Латинської Америки.

Про це повідомляє прес-служба виробника. В рамках промоційної кампанії мексиканський підрозділ Peugeot організувал унікальний 50-денний марафон. Він стартував з муніципалітету Лос-Кабос в Мексиці і в лютому 2021 року має фінішувати у самому південному місті планети – Ушуая в Аргентині. За цей час три пікапа Landtrek подолають 26 тисяч км по території Мексики, Еквадору та Аргентини.

Завдяки запуску Landtrek, компанія не тільки виходить на ринок пікапів вантажопідйомністю близько 1 тонни, а й розширює свою міжнародну присутність. Обсяг щорічних продажів у цьому сегменті становить понад 2,5 мільйона автомобілів.

Нагадаємо, що компанія Peugeot представила перший пікап у своїй гамі у далекому 1938 році. Автомобіль був створений на базі популярної моделі Peugeot 202. Після війни компанія випускала аналогічні версії на базі моделей 203, 403, 404 та 504. Всього було випущено більше 375 тисяч пікапів, які мали успіх на всіх континентах.

Peugeot Landtrek є спільною розробкою французької компанії та її партнерів з китайської Shenzhen Baoneng Motor (раніше Changan). Автомобіль створений на основі пікапа Changan F70. Новинку можна буде замовити з бензиновим 2,4-літровим 210-сильним турбомотором, який буде працювати в парі з 6-ступіневою "механікою" або "автоматом". Повний привід має понижаючу передачу і блокування заднього диференціала.

Дорожній просвіт становить від 214 до 235 мм, глибина броду – 0,6 м. У списку опцій – 6 подушок безпеки, системи ESP, ASR, HDC, попередження про виїзд зі смуги, стабілізації причепа та камера кругового огляду.

Старт продажів Peugeot Landtrek буде проходити у два етапи. Спочатку він надійде до дилерів у Мексиці, Уругваї, Еквадорі, Парагваї, Панамі, Перу, Домініканській Республіці, Гватемалі, Гаїті та Чилі. Трохи пізніше пікап дебютує у Аргентині, Бразилії та Колумбії.

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