Peugeot отримала нагороду за надійність

Цього року приз за надійність конкурсу Grand Prix des Marques отримав бренд Peugeot.

Про це повідомляє прес-служба компанії. У Парижі відбулася 13-а щорічна церемонія нагородження переможців конкурсу, організованого автомобільним журналом "le Journal de l'Automobile" за участю міжнародної консалтингової компанії Kantar.

За даними досліджень, проведених аналітиками Kantar в липні нинішнього року з фокус-групою з 1500 французів, ціна автомобіля виявилася не єдиним фактором, який впливає на вибір покупців. Все більш важливими при виборі марки автомобіля стають критерії надійності, безпеки та екології. Тому журнал вирішив присудити три нових премії – "Надійність", "Безпека" та "Вплив на навколишнє середовище".

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За підсумками досліджень, понад 66% респондентів віддали перевагу бренду Peugeot в категорії "Надійність". У категорії "Безпека" нагороду отримала компанія Mercedes-Benz, а за відповідальне ставлення до навколишнього середовища приз дістався бренду Renault.

"Приємно бути на першому місці за критерієм надійності, який повністю відповідає духу нашого бренду. Надійність була частиною нашої ДНК протягом 210 років, і багато знакових моделей символізували її в умах споживачів. Це особливо підкреслює перехід в преміальний сегмент ринку, який ми ініціювали кілька років тому, де довіра ґрунтується на високій надійності і якості", – коментує Гійом Кузі, директор Peugeot France.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot має намір повернутися в престижну світову серію Ле-Ман з новим болідом, в створенні якого візьме участь компанія Total.