Peugeot незвичайним чином готується відзначити своє 210-річчя

Сергій Іванов Новини 18:15, 8.09.2020

Відзначити 210-річний ювілей французька компанія Peugeot вирішила серією відеороликів, присвячених найбільш яскравим подіям в своїй історії.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Всього користувачам популярних соцмереж будуть доступні тринадцять 30-секундних відеосюжетів, що росповідають про інноваційні моделі, талановитих людей і світові досягнення французького бренду.

Peugeot 404. Фото:
int-media.peugeot.com
Peugeot e-Legend Concept. фото:
int-media.peugeot.com

Вони будуть присвячені: Peugeot 205, перемозі у 24-годинному марафоні в Ле Мані у 1993 році, успіхам у чемпіонаті світу з авторалі WRC, талановитим співробітникам компанії, електричному концепт-кару e-Legend Concept, рекорду у змаганнях Pikes Peak, "шарлатанам" в гонці Indy 500, моделі Peugeot 404, Арману Пежо, Peugeot Type 1, Peugeot 401 Eclipse, шести титулам "Автомобіль року" в Європі і тріумфальної участі в ралі Dakar.

Peugeot на трасі ралі Dakar. фото:
int-media.peugeot.com

Рекламна кампанія з нагоди ювілею бренду стартує 1 жовтня і триватиме до кінця місяця.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot презентувала новий 7-місцевий кросовер 5008.

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