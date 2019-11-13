Peugeot готує конкурента Toyota Hilux

Французька компанія Peugeot планує в майбутньому році представити пікап під своїм брендом.

Про це повідомляє сайт Autoblog. Компанія Peugeot має намір повернутися на ринок пікапів. У березні майбутнього року відбудеться дебют нової моделі, яка покликана скласти конкуренцію Toyota Hilux і аналогічним моделям інших виробників. Випуск пікапа буде організований на заводі компанії в Уругваї, де вже збираються моделі Peugeot Expert і Citroen Jumpy для ринку Південної Америки.

Peugeot Pick Up autoblog.com.ar

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Цікаво, що цей проект стартував ще в 2017 році, а партнерами виступила китайська компанія Changan. Розроблений спільними зусиллями французьких і китайських фахівців, рамний пікап дебютував в Піднебесній під ім'ям Changan Kaicheng F70.

Peugeot Pick Up буде оснащуватися 180-сильним 2-літровим турбодизелем сімейства BlueHDi autoblog.com.ar

Тепер в компанії Peugeot мають намір запропонувати свою версію моделі з рядом стилістичних і технічних змін і вже під французьким брендом. Знімки тестового прототипу були зроблені в Чилі.

Peugeot Pick Up отримає власної оформлення передньої частини кузова, інші бампера, світлотехніку і фірмовий декор autoblog.com.ar

Peugeot буде відрізнятися від свого китайського родича іншим оформленням передньої частини кузова, бамперами, світлотехнікою, а радіаторну решітку прикрасить напис Peugeot і фірмова емблема у вигляді лева. Інтер'єр буде продовжувати розвиток концепції Peugeot iCockpit.

Peugeot Pick Up autoblog.com.ar

У списку опції будуть доступні системи кругового огляду, підтримки обраної смуги руху, запобігання фронтального зіткнення, а також адаптивний круїз-контроль і інші електронні помічники водія, які використовуются на кросоверах Peugeot.

Пікап Changan Kaicheng F70 створений в рамках співпраці між концерном PSA і китайським Changan capsa.com.cn

У дизайні інтер'єру Changan Kaicheng F70 можна виявити елементи, успадковані від моделей Peugeot capsa.com.cn

У Китаї Changan Kaicheng F70 вже продається в двох версіях - звичайній та подовженою capsa.com.cn

Очікується, що під капотом пікапа Peugeot буде розташовуватися 180-сильний 2-літровий турбодизель сімейства BlueHDi. Основними ринками збуту стануть країни Латинської Америки, де пікапи користуються величезним попитом.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot підготувала для любителів активного відпочинку електробайк.

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