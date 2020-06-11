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11 червня • оновлено в 15:54
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Peugeot 308 обзавівся цифровими приладами і новими опціями

1.7т
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Популярний хетчбек Peugeot 308 пройшов планове оновлення та отримав нові опції. Про це повідомляє прес-служба компанії.

2021 Peugeot 308

2021 Peugeot 308

peugeot.com

Головною інновацією став повністю "цифровий" салон Peugeot i-Cockpit. Інноваційна комбінація приладів несе в собі всі останні розробки в області графічного дизайну, які були реалізовані в моделях 208 і 2008.

2021 Peugeot 308

2021 Peugeot 308

peugeot.com

Залежно від версії, Peugeot 308 може запропонувати мультимедійну систему з функцією Mirror Screen, яка дозволяє "дублювати" зображення з дисплея смартфона на сенсорний екран мультимедійної системи.

2021 Peugeot 308

2021 Peugeot 308

peugeot.com

Ця функція сумісна з протоколами Mirrorlink, Android Auto, Apple CarPlay. Також, новинка може порадувати власника навігаційною системою з об'ємними 3D-картами, різноманітними онлайн сервісами і функцією голосового управління.

2021 Peugeot 308

2021 Peugeot 308

peugeot.com

Після поновлення для моделі стали доступні нові декоративні варіанти обробки салону, новий насичений синій колір Vertigo Blue, а також два нових варіанти легкосплавних колісних дисків на 16 і 17 дюймів.

2021 Peugeot 308

2021 Peugeot 308

peugeot.com

У максимальні комплектації автомобіль може додатково оснащуватися пакетом Black Pack. У цьому випадку більшість хромованих деталей в зовнішній обробці замінюються аналогічним декором з покриттям "чорний глянець". Йдеться про решітці радіатора, фірмовій емблемі, накладках на бокових вікнах, окладів покажчиків повороту і протитуманних фар. Додатково пропонуються 18-дюймові диски Sapphire Black, а для версії 308 SW – чорні глянцеві рейлінги.

2021 Peugeot 308

2021 Peugeot 308

peugeot.com

Для Peugeot 308 пропонується широка гама бензинових і дизельних двигунів потужністю від 100 до 263 к.с. в спортивній версії 308 GTi.

2021 Peugeot 308

2021 Peugeot 308

peugeot.com

Для українського ринку Peugeot 308 з цифровим салоном Peugeot i-Cockpit стане доступний в другій половині 2020 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні стартував продаж компактного кросовера Peugeot 2008

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Франція
Теги
нові авто новини авто Peugeot
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