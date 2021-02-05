Peterbilt презентував новітній магістральний тягач Peterbilt 579

Американська компанія Peterbilt розпочала прийом замовлень на флагманський магістральний тягач Peterbilt 579.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Розкішна "далекобійна" вантажівка стала найдосконалішою з погляду аеродинаміки і найекономнішим "капотником" за всю історію існування марки. На його розробку пішло 5 років (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Американська компанія Peterbilt розпочала прийом замовлень на новий флагманський магістральний тягач Peterbilt 579 peterbilt.com

Нова обтічна кабіна, композитні матеріали в конструкції та нові силові агрегати концерну PACCAR, у який входять також Kenworth та DAF, дозволили знизити витрату палива на 7%, а рівень шуму у салоні – на 10%.

Обтікачі на передніх стійках дозволили поліпшити розподіл повітряних потоків для зниження аеродинамічного опору повітрю та зменшення шуму. Похилий капот дозволив поліпшити видимість. Він виготовлений із полімерного матеріалу Metton, який відрізняється малою вагою, високою міцністю та зносостійкістю.

Обтікачі на передніх стійках дозволили поліпшити розподіл повітряних потоків для зниження аеродинамічного опору повітрю та зменшення шуму peterbilt.com

Також автомобіль отримав нові, більш ефективні світлодіодні фари та комплект із 4 монофункціональних протитуманних LED-фар, які також виконують функції ДХВ та покажчиків повороту. Новий складовий бампер дасть можливість знизити вартість ремонту і доступний у чотирьох варіантах виконання. А до його нижньої частини кріпиться спеціальна "спідниця", яка покращує аеродинаміку. Аналогічні елементи кріпляться до нижньої частини бічних панелей машини. Нові дзеркала в обтічних корпусах тепер кріпляться до боковин кабіни.

Автомобіль отримав нові, більш ефективні світлодіодні фари та комплект із 4 монофункціональних протитуманних LED-фар peterbilt.com

Головною інновацією салону Peterbilt 579 став величезний цифровий дисплей діагоналлю 15 дюймів, який закриває передню частину водієм. Його графіку та показники можна конфігурувати під власні потреби. Новий дизайн приладової панелі дав змогу поліпшити ергономіку робочого місця.

Головною інновацією салону Peterbilt 579 став величезний цифровий дисплей діагоналлю 15 дюймів peterbilt.com

Автомобіль оснащений інформаційно-розважальною системою SmartNAV із новими мікрофонами Bluetooth, GPS-навігацією, системою моніторингу за системами автомобіля та вбудованою камерою. Також автомобіль отримав нове багатофункціональне кермо, зручні відділення для дрібниць та більш глибокі підстаканники. Виробник пропонує також дві розетки на 12В, порти USB і адаптери RP1226 для підключення різних систем телематики.

Покупцям буде запропоновано широкий набір опцій та можливості для персоналізації машини peterbilt.com

Для Peterbilt 579 пропонується два мотори на вибір – 10,8-літровий МХ-11 потужністю 445 к.с. або 510-сильний MX-13 об'ємом 12,9 літра. Обидва двигуни працюють у парі з 12-ступінчастою роботизованою коробкою передач Eaton FullerUptime. В арсеналі новинки є всі необхідні електронні "помічники", зокрема система підтримки рядності руху, екстреного гальмування, система моніторингу сліпих зон, адаптивний круїз-контроль тощо.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota презентувала дослідний зразок магістрального тягача на водневих паливних елементах, а електричні вантажівки Mack очищатимуть Нью-Йорк від сміття.