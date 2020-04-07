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7 квітня • оновлено в 10:22
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Перший живий огляд електромобіля Tesla, на який чекали всі

1.4т
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Tesla Model Y – один з тих електромобілів каліфорнійського виробника, який в буквальному сенсі слова чекали всі. І це – неспроста.

Річ у тім, що Model Y є першим електрокаром від компанії Маска, який дійсно інтригує. А все тому, що він потрапляє прямо в ціль: доступний кросовер (популярний сегмент світового авторинку останніх років), та ще й на електротязі. Ну і плюс – від іменитої компанії.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

Скріншот відео

Але що ж це за автомобіль, якщо говорити конкретно? Детально в усьому розібрався YouTube-канал Doug DeMuro, якому на тест потрапив один з перших Tesla Model Y. До речі, нагадаємо, що новий кросовер Тесла відправився у виробництво з випередженням графіка більш ніж на півроку: спочатку його планували поставити на конвеєр восени 2020 го , але в підсумку випуск новинки почався минулого місяця.

Версія англійською мовою:

Версія російською мовою:

Що стосується основних характеристик Tesla Model Y вони виглядають наступним чином:

Tesla Model Y Performance

  • запас ходу за EPA: 451 км

  • розгін від 0 до 96 км/год: 3,5 сек

  • максимальна швидкість: 241 км/год

  • ціна: 61 000 доларів

Tesla Model Y Long Range AWD

  • запас ходу за EPA: 451 км

  • розгін від 0 до 96 км / год: 4,8 сек

  • максимальна швидкість: 217 км/год

  • ціна: 52 000 доларів

Tesla Model Y Long Range RWD

  • запас ходу за EPA: 483 км

  • розгін від 0 до 96 км/год: 5,5 сек

  • максимальна швидкість: 209 км/год

  • ціна: 48 000 доларів

Tesla Model Y Standart Range RWD

  • запас ходу за EPA: 370 км

  • розгін від 0 до 96 км/год: 5,9 сек

  • максимальна швидкість: 193 км/год

  • ціна: 39 000 доларів

Також за 3000 доларів доступний автопілот; крім того за ті ж гроші – додатковий ряд сидінь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що кросовер Tesla Model Y вже випробували важким бездоріжжям.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla електромобілі нові авто кросовер
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