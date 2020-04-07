Перший живий огляд електромобіля Tesla, на який чекали всі

Tesla Model Y – один з тих електромобілів каліфорнійського виробника, який в буквальному сенсі слова чекали всі. І це – неспроста.
Річ у тім, що Model Y є першим електрокаром від компанії Маска, який дійсно інтригує. А все тому, що він потрапляє прямо в ціль: доступний кросовер (популярний сегмент світового авторинку останніх років), та ще й на електротязі. Ну і плюс – від іменитої компанії.
Tesla Model Y
Скріншот відео
Але що ж це за автомобіль, якщо говорити конкретно? Детально в усьому розібрався YouTube-канал Doug DeMuro, якому на тест потрапив один з перших Tesla Model Y. До речі, нагадаємо, що новий кросовер Тесла відправився у виробництво з випередженням графіка більш ніж на півроку: спочатку його планували поставити на конвеєр восени 2020 го , але в підсумку випуск новинки почався минулого місяця.
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Що стосується основних характеристик Tesla Model Y вони виглядають наступним чином:
Tesla Model Y Performance
запас ходу за EPA: 451 км
розгін від 0 до 96 км/год: 3,5 сек
максимальна швидкість: 241 км/год
ціна: 61 000 доларів
Tesla Model Y Long Range AWD
запас ходу за EPA: 451 км
розгін від 0 до 96 км / год: 4,8 сек
максимальна швидкість: 217 км/год
ціна: 52 000 доларів
Tesla Model Y Long Range RWD
запас ходу за EPA: 483 км
розгін від 0 до 96 км/год: 5,5 сек
максимальна швидкість: 209 км/год
ціна: 48 000 доларів
Tesla Model Y Standart Range RWD
запас ходу за EPA: 370 км
розгін від 0 до 96 км/год: 5,9 сек
максимальна швидкість: 193 км/год
ціна: 39 000 доларів
Також за 3000 доларів доступний автопілот; крім того за ті ж гроші – додатковий ряд сидінь.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що кросовер Tesla Model Y вже випробували важким бездоріжжям.
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