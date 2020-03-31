Перший погляд на новий Рено Логан 2021: як буде виглядати бюджетник

На даний момент Renault Logan 2021 продовжують тестувати в камуфляжі. Однак ми вже можемо подивитися на можливий дизайн майбутньої новинки.

Бюджетна модель Рено отримає зовсім іншу зовнішність, яка зробить новий Логан зовсім несхожим на попередника. В першу чергу це пов'язано з новою платформою, яка послужить основою для моделі.

Новий Renault Logan 2021 отримає стильний дизайн kolesa.ru

Художник зобразив, як може виглядати новий Рено Логан 2021. Дешевий седан трохи збільшиться в розмірах і стане виглядати дорожче і більш стильно. Нова вузька передня оптика поєднується з незвичайною решіткою та доповнюється великими повітрозабірниками переднього бампера.

Новий Renault Logan 2021 отримає стильний дизайн kolesa.ru

Задні ліхтарі чимось будуть нагадувати нинішній Renault Logan, проте трохи змінять свою форму. В цілому силует стане більш спортивним і динамічнішим, а сам кузов повинен стати трохи нижчим.

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Фанатам моделі подобається її актуальний дизайн. Однак в новому поколінні автомобіль стане ще краще, щоб залучити нових покупців, які як раз підшукують нову машину.

Рено Логан 2021 можуть виконати в стилі седана Рено Меган group.renault.com

На представлених рендерах нова модель нагадує дорожчий Renault Megane Sedan, який є суперником Skoda Octavia. Відповідно, це більш великий і престижний автомобіль. Новий же Рено Логан повинен залишитися в рамках свого сегменту, де конкуренцію йому складуть Fiat Tipo, Peugeot 301 та Kia Rio.

На даний момент Renault Logan тестують як прототип carscoops.com

На даний момент Renault Logan тестують як прототип carscoops.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже повідомляв про новий електричний кросовер Renault, який здивував своїми рішеннями.

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