Перший електромобіль Porsche вже пережив серйозне оновлення

Лише через рік після прем'єри Porsche Taycan компанія вирішила оновити свою інноваційну модель. Компанія підготувала для електромобіля низку поліпшень, які з'являться на екземплярах 2021 модельного року.

Стилістично Taycan не змінився, але електромобіль став набагато технологічнішим. Зокрема, виробник підвищив віддачу топової версії Turbo S. Завдяки зміненому програмному забезпеченню електромобіль став швидшим під час розгону до 200 км/год – тепер він проходить цю позначку за 9,6 секунди (9,8 секунди раніше). А дреговий "квотер" (1/4 милі, 402 м) він робить 10,7 секунди, що на 0,1 швидше, ніж раніше.

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Ще одне нововведення – опційна функція Smartlift для пневматичної підвіски, яка спрощує процес їзди нерівними дорогами. Система активується вручну водієм для подолання вибоїн або, наприклад, лежачих поліцейських, але вже наступного разу під час пересування цією ж ділянкою функцію буде ввімкнено автоматично – інтелектуальний помічник запам'ятає проблемний відрізок і помістить дані про нього у свою "базу".

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Також відтепер власники Porsche Taycan зможуть активувати "по повітрю" і деякі інші опції: адаптивний підсилювач керма, систему утримання в смузі, а також інтелектуальний круїз-контроль InnoDrive, який зможе дотримуватися оптимального швидкісного режиму, покладаючись на дані навігації, завдяки чому збільшиться пробіг на одному заряді. Що стосується вартості, німецьким покупцям, наприклад, адаптивне кермо обійдеться у 320 євро, а інтелектуальний круїз-контроль – у 808 євро.

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Новинка всередині автомобіля – це новий опціонний проєкційний дисплей, який вміщує три розділи інформації – два стандартних і один індивідуальний, який можна налаштувати за смаком водія.

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Крім того, майбутні покупці зможуть вибрати зарядний пристрій потужністю понад 22 кВт (раніше – 11 кВтгод). Отже, час живлення від джерела змінного струму скоротиться вдвічі.

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Нарешті, електрокар отримав п'ять нових варіантів оздоблення салону та шість забарвлень кузова. Плюс буде доступний стайлінг-пакет Carbon Sport Design.

У продаж Porsche Taycan надійде в жовтні цього року.

До слова, раніше OBOZREVATEL протестував кросовер Porsche Macan.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!