Перший електромобіль Porsche поповнив ряди "битків з Америки"
Електромобіль Porsche Taycan відносно недавно надійшов у продаж, і один з перших придбаних екземплярів вже встигли розбити. Сталося це в США.
Відразу після ДТП "биток" потрапив на аукціон Copart – страхова його списала через серйозні ушкодження. Положення коліс з лівого боку свідчить про те, що значної шкоди зазнала підвіска автомобіля, не кажучи вже про "розкручений" кузов. Також у машини спрацьовані подушки безпеки.
Зараз Porsche Taycan Turbo значиться як "прийдешній лот", тому його базова ставка не визначена. Водночас роздрібна ціна автомобіля (тобто нового електрокара з автосалону) на аукціоні визначена у 167 000 доларів – тобто, у даного екземпляра є ряд додаткових опцій (адже стартова ціна Porsche Taycan в США – 150 000 доларів).
На якому пробігу розбили автомобіль, невідомо, але, очевидно, що він невеликий, адже в американських дилерів Тайкан з'явився всього кілька місяців тому, в грудні минулого року.
Не виключено, що з аукціону автомобіль ввезуть в Україну, де його розмитнять і відремонтують. У нашій країні "битки" користуються неймовірною популярністю.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Porsche Taycan стане доступнішим для покупців. А ще цей автомобіль виявився дуже затребуваним в Україні – всю річну квоту вже давно розкупили.