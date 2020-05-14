Перший електромобіль Porsche поповнив ряди "битків з Америки"

Електромобіль Porsche Taycan відносно недавно надійшов у продаж, і один з перших придбаних екземплярів вже встигли розбити. Сталося це в США.

Відразу після ДТП "биток" потрапив на аукціон Copart – страхова його списала через серйозні ушкодження. Положення коліс з лівого боку свідчить про те, що значної шкоди зазнала підвіска автомобіля, не кажучи вже про "розкручений" кузов. Також у машини спрацьовані подушки безпеки.

Розбитий Porsche Taycan Turbo Copart

Зараз Porsche Taycan Turbo значиться як "прийдешній лот", тому його базова ставка не визначена. Водночас роздрібна ціна автомобіля (тобто нового електрокара з автосалону) на аукціоні визначена у 167 000 доларів – тобто, у даного екземпляра є ряд додаткових опцій (адже стартова ціна Porsche Taycan в США – 150 000 доларів).

Розбитий Porsche Taycan Turbo Copart

Розбитий Porsche Taycan Turbo Copart

На якому пробігу розбили автомобіль, невідомо, але, очевидно, що він невеликий, адже в американських дилерів Тайкан з'явився всього кілька місяців тому, в грудні минулого року.

Розбитий Porsche Taycan Turbo Copart

Розбитий Porsche Taycan Turbo Copart

Розбитий Porsche Taycan Turbo Copart

Розбитий Porsche Taycan Turbo Copart

Розбитий Porsche Taycan Turbo Copart

Не виключено, що з аукціону автомобіль ввезуть в Україну, де його розмитнять і відремонтують. У нашій країні "битки" користуються неймовірною популярністю.

Porsche Taycan Turbo Porsche

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Porsche Taycan стане доступнішим для покупців. А ще цей автомобіль виявився дуже затребуваним в Україні – всю річну квоту вже давно розкупили.