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30 березня • оновлено в 11:32
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Перший електричний кросовер Toyota виходить на ринок

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Рівно рік тому компанія Toyota анонсувала електричну версію кросовера C-HR. А тепер новинка повністю розкрита – напередодні виходу на ринок (при цьому її вже почали завозити до дилерів).

Toyota C-HR Electric (саме так називається ця модифікація) є першим електрокросовером марки (yе рахуючи малосерійний RAV4 EV, який випускався на початку нульових), при цьому незважаючи на велику зовнішню схожість з паливними і гібіднимі C-HR, технічно він є абсолютно іншим авто.

Toyota C-HR Electric

Toyota C-HR Electric

autohome.com.cn

В основі Toyota C-HR Electric лежить "візок" E-TNGA – спеціально створена для електрокарів платформа із задньою підвіскою, посиленими елементами шасі. Мотор і батарея новому SUV дісталися від спорідненого Lexus UX 300e (перший електромобіль Lexus, дебютував у листопаді 2019 року): це двигун потужністю 204 к.с, який харчується від батареї ємністю 54,3 кВтг. Запас ходу електричної Тойоти не повідомляється, але якщо він такий, же як у Лексуса, можна розраховувати на автономність у 400 км за циклом NEDC (тобто реально – біля 300 км).

Toyota C-HR Electric

Toyota C-HR Electric

autohome.com.cn

Що стосується дизайнерських рис, зовні Toyota C-HR Electric відрізняється суцільною передньою панеллю замість решітки радіатора, шильдиками EV і Electric (які, до речі, досить великі) і новими колесами. У салоні ж крос примітний цифровий панеллю приладів та оригінальним селектором трансмісії. Також електроваріант вже у базі має світлодіодну оптику.

Toyota C-HR Electric

Toyota C-HR Electric

autohome.com.cn

У продаж Toyota C-HR Electric надійде наприкінці кінці квітня, але стосується це лише Китаю (у всякому разі, поки що) – для інших країн японці готують дещо інші електрокари.

Toyota C-HR Electric

Toyota C-HR Electric

autohome.com.cn

Toyota C-HR Electric

Toyota C-HR Electric

autohome.com.cn

Toyota C-HR Electric

Toyota C-HR Electric

autohome.com.cn

Toyota C-HR Electric

Toyota C-HR Electric

autohome.com.cn

Toyota C-HR Electric

Toyota C-HR Electric

autohome.com.cn

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Toyota нові авто
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