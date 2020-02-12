Перший електричний кросовер Skoda: названо його ім'я

Компанія Skoda визначилася з іменем свого першого електричного кросовера. Його чеський виробник наочно показав на зображенні – першому тизері майбутньої моделі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль називатиметься Skoda Enyaq. Його ім`я походить від ірландської назви "Enya", що означає "джерело життя". Зі свого боку "Enya" утворена від ірландського гельського слова "Eithne" – воно сиволізує "сутність", "дух" або "принцип". Водночас перша буква "E" також вказує на приналежність моделі до "електричок", а остання "Q" – до кросоверів Skoda (назви усіх SUV марки закінчуються на "Q" – Kodaiq, Karoq і Kamiq).

Skoda Enyaq newspress.co.uk

Як заявляють в компанії, ці значення дозволяють по-новому глянути на назву нового кросовера Skoda. "Джерело життя" символізує початок нової ери, коли автомобіль вступає в електричну мобільність " – підкреслила компанія у своєму пресрелізі.

Skoda Enyaq стане першим автомобілем компанії з Млада-Болеслава, що побудують на платформі MEB VW Group – архітектурі, створеній спеціально для електрокарів. Основою для новинки стане представлений торік концепт Skoda Vision iV: купеподібний кросовер компактних розмірів із електричною силовою установкою потужністю 302 к.с. і повним приводом. Дальність пробігу шоукара – 500 км, крім того, у нього є можливість швидкого заряджання – до 80% за 30 хвилин.

Skoda Vision iV newspress.co.uk

Skoda Vision iV newspress.co.uk

Skoda Vision iV newspress.co.uk

У продаж перший електричний кросовер Skoda має надійти в 2021-му, а ось його дебют відбудеться вже цього року. До кінця 2022-го чехи виведуть на ринок загалом дев'ять електрифікованих представників, водночас очікується, що до 2025 року 25% продаваних "Шкод" будуть моделями з можливістю підзаряджання.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, наступного місяця Skoda покаже найкрутіші версії Octavia останнього покоління.

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