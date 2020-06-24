Перший електричний кросовер Chevrolet: ось яким він вийшов

Кілька днів тому General Motors опублікував перше офіційне фото електричного кросовера Buick Velite 7, який призначений для китайського ринку. Тепер же концерн показав новинку з усіх боків. Пізніше на інших ринках вона буде представлена під брендом Chevrolet.

Buick Velite 7 – це компактний позашляховик побудований на базі хетчбека Chevrolet Bolt EV (в даному випадку це платформа General Motors BEV2). Довжина новинки становить 4264 м – у порівнянні з вихідною моделлю вона більша лише на 73 мм.

Buick Velite 7 - він же у майбутньому перший електричний кросовер Chevrolet. GM

Начинка поки не розкривається, але, очевидно, що вона така сама як у Болта. Тобто, SUV отримає 177-сильний мотор і батарею на 66 кВтг, яка забезпечує запас ходу в 500 км за циклом NEDC.

Buick Velite 7 - він же у майбутньому перший електричний кросовер Chevrolet. GM

Всередині кросовер є 8-дюймовий цифровий приладовий щиток та інформаційно-розважальна система з сенсорним екраном на 10 дюймів. У порівнянні з Bolt, інтер'єр Velite 7 виглядає більш розкішно – чималу роль в цьому відіграє велику кількість металевих акцентів.

Buick Velite 7 - він же у майбутньому перший електричний кросовер Chevrolet. GM

Buick Velite 7 - він же у майбутньому перший електричний кросовер Chevrolet. GM

Buick Velite 7 - він же у майбутньому перший електричний кросовер Chevrolet. GM

Продаж Buick Velite 7 в Китаї почнеться найближчими місяцями, а ось під маркою Chevrolet електричний кросовер повинен з'явитися в середині 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Opel офіційно представив електричний кросовер Mokka.