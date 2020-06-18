Перший електричний кросовер Chevolet розсекречено на фото

Віталій Сазонов Новини 12:01, 18.06.2020

Ще у 2017 році General Motors анонсував новий електричний кросовер, який буде заснований на платформі Chevrolet Bolt EV. І ось недавно виробник нарешті розсекретив цю модель – щоправда, поки показав лише одне фото.

На цьому зображенні показана версія для Китаю, там вона буде продаватися під маркою Buick (річ у тім, що серед всіх марок GM Buick користується найбільшим попитом). Машина отримала назву Buick Velite 7, її довжина становить 4264 мм, а колісна база – 2675 мм.

Buick Velite 7. Він же по суті - перший електричний кросовер Chevrolet
Buick

Технічні подробиці поки не розкриваються, але відомо, що за рух кросовера буде відповідати 177-сильний електромотор, при цьому запас ходу на одному заряді складе до 500 км (по застарілим ціклом NEDC, тобто в реальності – близько 400 км).

Chevrolet Bolt
GM

Новий електрокар також буде пропонуватися на ринку США, але під назвою Chevrolet Bolt EUV (Electric Utility Vehicle). Версія Chevrolet отримає змінену передню частину, а також більш потужний електромотор (на 203 к.с.).

Продаж Buick Velite 7 в Китаї почнеться наприкінці цього року, але ціна поки не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що старий російський седан перетворили на електромобіль.

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