Перший автомобіль у світі вигнали на вулицю через 100 років

Знаменитий Ford Model T – перший автомобіль у світовій історії, який виробляли в масових кількостях на конвеєрі. Одну з таких машин вирішили покатати на льоду.

Модель випускали в США з 1908 по 1927 рік. Конкретному екземпляру виповнилося близько 100 років, але він все ще у змозі їздити. Приголомшливо! Всього було виготовлено понад 15 мільйонів Ford Model T різних модифікацій.

Ford Model T скріншот відео

У кращі часи, коли конвеєр розігнали на повну потужність (1916-18 рр), ціна знизилася до більш ніж прийнятних 350 доларів, які практично неможливо перевести в актуальну валюту через сотню років. Для порівняння лише зазначимо, що в США в той час середньомісячні доходи населення становили близько $50.

Ford Model T скріншот відео

Ford Model T wheelsage.org

Варто зазначити, що цей автомобіль дещо відрізняється від легендарного Ford Model T в його первозданному вигляді. Як видно, тут не вистачає кузовних панелей, а водій сидить на дивані з вітальні - в оригіналі салон Форд Модел Т виглядає інакше.

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