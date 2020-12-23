Перші "шпигунські" Aston Martin готові до зустрічі зі своїми власниками

Британська компанія Aston Martin виготовила перші п'ять купе DB5, що відтворюють образ "шпигунського" суперкара агента 007 з фільму "Голдфінгер" 1964 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії. До Різдва 2020 компанія зібрала перші 5 унікальних зразків, які готуються до відправлення до своїх щасливих власників.

Британська компанія Aston Martin виготовила перші 5 з 25 купе DB5 з фільму "Голдфінгер" media.astonmartin.com

Виробництво ретро-моделі DB5 стартувало два роки тому. Тираж так званої "продовженої" серії обмежено усього 25-ма екземплярами, а вартість кожного з них оцінили у 2,75 млн фунтів (3,05 млн євро) без урахування податків.

Джеймс Бонд та його DB5 у фільмі "Голдфінгер" 1964 року media.astonmartin.com

На виготовлення кожного купе інженери заводу в Ньюпорт-Пагнелл витрачають більш ніж 4500 людино-годин. Автомобіль повною мірою відповідає машині відомого кіногероя Джеймса Бонда у виконанні Шона Коннері. Тут є імітація кулеметів, висувного бронещита, номерні панелі, що обертаються, пристрої для створення димової завіси та викиду масла на дорогу та інші шпигунські "девайси".

На виготовлення кожного купе потрібно більш ніж 4500 людино-годин ручної праці media.astonmartin.com

У рух купе приводить атмосферна рядна "шістка" об'ємом 4,0 л з трьома карбюраторами SU, яка розвиває потужність 294 к.с. У парі з нею працює 5-ступенева "механіка" від ZF.

У рух купе приводить атмосферна рядна "шістка" об'ємом 4,0 л media.astonmartin.com

На жаль, автомобіль не можна використовувати на дорогах загального користування, а список "шпигунського" обладнання залежатиме від законодавства тієї країни, де проживає покупець.

Купе не сертифіковане для використання на дорогах загального користування, але прикрасить будь-яку колекцію ретро раритетів media.astonmartin.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin представила відразу два своїх спорткари у виконанні 007 Edition, а також створила нову версію кросовера DBX на честь шотландського віскі.