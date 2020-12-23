Перші 'шпигунські' Aston Martin готові до зустрічі зі своїми власниками

Британська компанія Aston Martin виготовила перші п'ять купе DB5, що відтворюють образ "шпигунського" суперкара агента 007 з фільму "Голдфінгер" 1964 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії. До Різдва 2020 компанія зібрала перші 5 унікальних зразків, які готуються до відправлення до своїх щасливих власників.

Виробництво ретро-моделі DB5 стартувало два роки тому. Тираж так званої "продовженої" серії обмежено усього 25-ма екземплярами, а вартість кожного з них оцінили у 2,75 млн фунтів (3,05 млн євро) без урахування податків.

На виготовлення кожного купе інженери заводу в Ньюпорт-Пагнелл витрачають більш ніж 4500 людино-годин. Автомобіль повною мірою відповідає машині відомого кіногероя Джеймса Бонда у виконанні Шона Коннері. Тут є імітація кулеметів, висувного бронещита, номерні панелі, що обертаються, пристрої для створення димової завіси та викиду масла на дорогу та інші шпигунські "девайси".

У рух купе приводить атмосферна рядна "шістка" об'ємом 4,0 л з трьома карбюраторами SU, яка розвиває потужність 294 к.с. У парі з нею працює 5-ступенева "механіка" від ZF.

На жаль, автомобіль не можна використовувати на дорогах загального користування, а список "шпигунського" обладнання залежатиме від законодавства тієї країни, де проживає покупець.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin представила відразу два своїх спорткари у виконанні 007 Edition, а також створила нову версію кросовера DBX на честь шотландського віскі.