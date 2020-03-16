Перші електромобілі Porsche почали доставляти українцям. Фото

В Україну почали завозити новітні електромобілі Porsche Taycan. Нещодавно першу партію таких машин зняли в Києві.

Автомобілі спіймали на відео, коли їх перевозив автовоз. На причепі були завантажені три Тайкани – один білого кольору і ще два у чорному забарвленні. При цьому, як дізнався OBOZREVATEL, найперший Porsche Tayacan до України приїхав іще кілька днів тому.

Мінімальна ціна Porsche Taycan в Україні в офіційного дилера становить від 2,8 млн грн. За ці гроші пропонується молодша версія 4S потужністю 530 к.с. і з запасом ходу 407 км. Топовий варіант – Taycan Turbo S – пропонується вже за 4,8 млн грн. Такий автомобіль має 761-сильну силову установку (розгін до "сотні" – 2,8 сек) і автономність ходу 412 км.

Перші Porsche Taycan в Україні Скріншот відео

Перші Porsche Taycan в Україні Скріншот відео

Цікаво, що, незважаючи на таку високу ціну, українці вже розкупили весь тираж Porsche Taycan, відведений на Україну. А це, до речі, 73 електрокари.

Найперший Porsche Taycan в Україні autogeek.com.ua

Нагадаємо раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, чому Білл Гейтс купив собі саме електрокар Porsche, а не Tesla.

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