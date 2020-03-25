Благодійний фонд "Таблеточки" i Glusco: першi результати спiвпрацi

"Пігулки" – благодійний фонд, який допомагає онкохворим дітям та їхнім родинам в Україні.

Фонд працює в чотирьох напрямках: адресна допомога сім'ям, системна допомога українським дитячим онковідділенням, лобіювання прав пацієнтів та професійний розвиток медичного персоналу.

З кожної проданої одиниці власної торгової марки Glusco перераховує 3 грн в фонд "Пігулки". glusco.swiss

Щомісяця фонд підтримує більше 400 дітей та їх сімей з 17 дитячих онковідділень країни. За 8 років роботи фонду понад 4 тисячі онкохворих дітей отримали адресну допомогу.

З кожної проданої одиниці власної торгової марки Glusco перераховує 3 грн в фонд "Пігулки". glusco.swiss

Мережа АЗК Glusco тільки недавно почала співпрацю з благодійним фондом "Пігулки" і вже має перші результати в боротьбі з дитячими онкозахворюваннями.

З кожної проданої одиниці власної торгової марки Glusco перераховує 3 грн в фонд "Пігулки". glusco.swiss

Кількість такої продукції поступово збільшується, як і перерахування до фонду. Сума поки не значна, але співпраця з благодійним фондом "Пігулки" – безстрокова. Тому поступово вона значно збільшиться, завдяки чому вдасться врятувати не одне дитяче життя.

Перші 100 000 гривень на порятунок онкохворих дітей від Glusco glusco.swiss

Як писав раніше OBOZREVATEL, клієнти мережі АЗК Glusco і власники картки лояльності можуть розрахуватися за придбане паливо не виходячи з автомобіля, і навіть не відкриваючи вікна.

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