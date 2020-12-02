Перше фото нової Lada Niva з'явилося у мережі

АвтоВАЗ готується презентувати нове покоління позашляховика Lada Niva, а перше зображення новинки вже просочилася у мережу.

Перше фото новинки опублікував портал Drom. За інсайдерською інформацією, це реальне зображення зразків з дослідно-промислової партії.

На фото автомобіль представлений у позашляховому виконанні зі шноркелем і масивним пластиковим обвісом по периметру кузова. Дизайн передньої частини новинки нагадує Toyota RAV4 останнього покоління, но далі передньої стійки проглядається впізнаваний силует звичайної Lada Niva.

Дослідний зразок Lada Niva і його серійній "родич" у версії Off-Road. obozrevatel.com

Нагадаємо, що Lada Niva випускалася на спільному підприємстві GM-Avtovaz в Тольятті з 2002 року і продавалася під маркою Chevrolet. Після переходу СП під повний контроль АвтоВАЗу у грудні 2019 року, від використання американського бренду довелося відмовитися. У липні підприємство приступило до серійного виробництва Niva з емблемою Lada.

Базова версія Lada Niva 2020 року випуску після "ребейджінга". autowp.ru

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