Перше фото нової Lada Niva з'явилося у мережі

Сергій Іванов Новини 18:55, 2.12.2020

АвтоВАЗ готується презентувати нове покоління позашляховика Lada Niva, а перше зображення новинки вже просочилася у мережу.

Перше фото новинки опублікував портал Drom. За інсайдерською інформацією, це реальне зображення зразків з дослідно-промислової партії.

На фото автомобіль представлений у позашляховому виконанні зі шноркелем і масивним пластиковим обвісом по периметру кузова. Дизайн передньої частини новинки нагадує Toyota RAV4 останнього покоління, но далі передньої стійки проглядається впізнаваний силует звичайної Lada Niva.

Дослідний зразок Lada Niva і його серійній "родич" у версії Off-Road.
obozrevatel.com

Нагадаємо, що Lada Niva випускалася на спільному підприємстві GM-Avtovaz в Тольятті з 2002 року і продавалася під маркою Chevrolet. Після переходу СП під повний контроль АвтоВАЗу у грудні 2019 року, від використання американського бренду довелося відмовитися. У липні підприємство приступило до серійного виробництва Niva з емблемою Lada.

Базова версія Lada Niva 2020 року випуску після "ребейджінга".
autowp.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL :

в Великобританії виставили на продаж Lada Niva з мотором FIAT ;

українська поліція отримала в свій автопарк Lada Niva українського складання.

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