Перша ожеледиця на трасі призвела до розбитого авто під час обгону

У мережі з'явилося відео курйозного ДТП, яке сталося на днях у Румунії. Автомобіль потрапив в аварію з приходом першої ожеледиці – на трасі водій втратив управління над своїм Volkswagen Bora під час обгону й перекинувся.

Як видно в ролику, розміщеному на YouTube, під час виконання маневру седан почало заносити, після чого машина опинилася за межами дороги, кілька разів перекинулася й задимілася. Очевидно, що стійкість автомобіль втратив через погане зчеплення з дорогою – траса була вкрита тонкою кіркою льоду, тоді як на машині, очевидно, стояла ще літня гума (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Машина перекинулася на обмерзлій трасі під час обгону. Скриншот відео

До того ж під час виконання маневру не обійшлося без порушення – Volkswagen пішов на обгін прямо "під носом" у зустрічного автомобіля, ще й перетнув суцільну лінію (зазначимо, що згідно з ПДР, через суцільну можна обганяти лише тихохідні транспортні засоби, швидкість яких за паспортними даними нижче від 30 км/год).

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