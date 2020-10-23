Перша ожеледиця на трасі призвела до розбитого авто під час обгону

У мережі з'явилося відео курйозного ДТП, яке сталося на днях у Румунії. Автомобіль потрапив в аварію з приходом першої ожеледиці – на трасі водій втратив управління над своїм Volkswagen Bora під час обгону й перекинувся.

Як видно в ролику, розміщеному на YouTube, під час виконання маневру седан почало заносити, після чого машина опинилася за межами дороги, кілька разів перекинулася й задимілася. Очевидно, що стійкість автомобіль втратив через погане зчеплення з дорогою – траса була вкрита тонкою кіркою льоду, тоді як на машині, очевидно, стояла ще літня гума (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

До того ж під час виконання маневру не обійшлося без порушення – Volkswagen пішов на обгін прямо "під носом" у зустрічного автомобіля, ще й перетнув суцільну лінію (зазначимо, що згідно з ПДР, через суцільну можна обганяти лише тихохідні транспортні засоби, швидкість яких за паспортними даними нижче від 30 км/год).

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