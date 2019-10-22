Перша електрична Mazda дебютує на Токійському автосалоні

На міжнародному автосалоні, що відкриється в столиці Японії, компанія Mazda представить свій перший електричний кросовер.

Про це повідомляє InsideEV з посиланням на японські ЗМІ. Компактний міський кросовер на електротязі отримав назву MX-30. Автомобіль забезпечили батареєю ємністю 35,5 кВт-год і електромотором, який розвиває потужність 138 к.с. і крутний момент 264 Нм. Привід здійснюється на передні колеса. Батарею можна буде заряджати як від побутової мережі на 6,6 кВт, так і на станціях швидкої зарядки на 50 кВт.

Mazda MX-30 Concept insideev.com

Зовнішній вигляд новинки виконаний у фірмовому стилі, який раніше вже випробували на новому сімействі Mazda3. Серед особливостей моделі – купеподібний силует і оригінальні розсувні двері, які полегшують доступ до другого ряду сидінь.

Mazda3 mazda.com

Очікується, що запас ходу електричної Мазда складе порядку 200-250 км. За цим показником він близкий до електричної версії Mini Electric, але поступається найближчому конкурентові Hyundai Kona Electric. Очікується, що в серію електричний кросовер відправиться вже в майбутньому році.

Крім електричного кросовера компанія Mazda представить на "домашньому" автошоу свою сучасну версію роторного двигуна, який призначений для використання в якості мотор-генератора в електромобілях. Два роки тому керівник компанії Mazda Міцуо Хітомі розповів, що роторний мотор нового покоління можна буде використовувати не тільки в якості основного силового агрегату, але і для підзарядки батарей в електричних машинах

Нагадаємо, що компанія Мазда продовжує свої дослідження в області роторних двигунів навіть після того, як припинила в 2012 році випуск роторного спорткара RX-8.

Mazda RX-8 mazda.com

Цікаво відзначити, що в останні роки в компанії вважали за краще приділяти багато уваги вдосконаленню конструкції традиційного ДВС, ніж створення гібридних і електричних машин. Наприклад, в цьому році компанія презентувала новий бензиновий двигун для Mazda3, в якому використовується технологія займання від стиснення. Інноваційний мотор об'єднує в собі економічність і тяговитість дизеля з характеристиками потужності і низьким рівнем шкідливих викидів сучасного бензинового ДВС.

Як писав раніше Обоз, на автошоу в Лос-Анджелесі пройде прем'єра нового гібрида Toyota.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram