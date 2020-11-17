Перша BMW з величезними "ніздрями" прибула до Укаїни

В Україну приїхав перший екземпляр BMW 4-Series нового покоління, яка раніше викликала великий інтерес у публіки завдяки своїм величезним "ніздрям" радіатора. Нове купе зняли на автовозі на пропускному пункті "Краковець" українсько-польського кордону.

Знімки автомобіля опублікував Instagram-аккаунт drive.luxury. І, судячи з ним, першою BMW 4 G22 на українських дорогах стала спорт-версія BMW M440i (вище тільки заряджена BMW M4). Така машина оснащується 387-сильним турбированою "шісткою" об'ємом 3,0 літра і повним приводом. До "сотні" купе прискорюється за 4,5 сек і розвиває максимальну швидкість 250 км/год. Ціна BMW M440i в Україні – 1,7 млн грн.

Перша BMW 4 G22 в Україні

Зовні BMW 4 2020 звертає на себе увагу не тільки великої радіаторним "грилем" – новому купе також характерні вузькі "злі" фари, агресивні бампери, які незвично поєднуються з елегантним профілем. Салон оформлений на спортивний манер, тут встановлені ковшоподібні сидіння і віртуальна приладова панель. Оснащення включає адаптивне лазерне світло, асистент паркування, камери кругового огляду, електрорегулювання сидінь, тризонний клімат, бездротову зарядку для смартфона і преміальну акустику Harman Kardon.

Перша BMW 4 G22 в Україні

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні з'явився дуже дешевий електромобіль Renault. Це кросовер за $13 000.