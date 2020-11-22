Перевзуватися на зиму: як правильно зберігати шини

Двічі на рік кожен автолюбитель стикається з потребою сезонної зміни шин. Як правильно зберігати шини, щоб зберегти їхні споживчі властивості?

Фахівці компанії Nokian Tyres підготували прості й корисні рекомендації.

Зберігаємо правильно

Якщо зберігання шин здійснюється в зборі з колесом, то вони обов'язково повинні бути або підвішені окремо або складені стопкою в горизонтальному положенні. Якщо шини зберігаються окремо від колеса, то вони повинні бути тільки у вертикальному положенні.

Під час тривалого зберігання що три місяці шини треба повертати, міняючи зону опори.

Зберігатися шини повинні в сухому, темному приміщенні далеко від паливно-мастильних матеріалів, опалювальних приладів, розчинників та інших активних речовин.

Рекомендована температура зберігання становить +15°С.

Варто уникати високої вологості й появи конденсату. На шини не повинні потрапити вода або сніг.

Шини повинні бути захищені від потрапляння прямих сонячних променів, а також інтенсивного штучного освітлення, особливо з високим ультрафіолетовим складником.

Шини повинні зберігатися в чистому вигляді. Вичищайте великі камені з протектора та промивайте шини перед поміщенням на зберігання. Nokian Tyres рекомендує дбайливу ручну мийку шин із використанням щітки та м'якого мийного засобу.

Але найкраще скористатися послугами розгалуженої мережі шинних центрів Vianor, фахівці яких візьмуть на себе всі питання, пов'язані з шиномонтажем і сезонним зберіганням шин.

Шинний центр Vianor: сервіс із гарантією

Кожному власнику автомобіля хотілося б витрачати на його обслуговування якомога менше часу й зусиль. Таку можливість надають шинні центри Vianor. Крім шиномонтажу, клієнтам можуть надати широкий спектр сервісних послуг: мийку автомобіля, заміну масла або гальмівних колодок, діагностику ходової, регулювання розвалу/сходження. Отже, не заїжджаючи спеціально на СТО, автовласник зможе перевірити технічний стан автомобіля й усунути можливі неполадки.

"Hakka-готель" – це ще одна послуга, яка спрощує життя клієнтам Vianor: кожен автовласник після планової заміни шин може залишити несезонний комплект на складі шинного центру. Більше немає потреби двічі на рік вантажити в авто один комплект шин, їхати на шиномонтаж і потім, повернувшись, вивантажувати другий. Це в буквальному сенсі звільнить руки й дасть змогу забути про всі супутні тяготи, пов'язані з дотриманням правильних умов зберігання шин. А коли настане час купити новий комплект, фахівці Vianor допоможуть підібрати оптимальну модель шин Nokian Tyres.

Ще одною серйозною перевагою купівлі преміальних шин Nokian Tyres в шинних центрах Vianor є "Додаткова гарантія": послуга безплатного ремонту або заміни пошкодженої шини на нову протягом року з дня покупки.

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Більш детальну інформацію про компанію Nokian Tyres та асортимент шин ви знайдете на сайті, а також корпоративних сторінках у Facebook і Instagram.

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