Перевзування авто: 7 найпоширеніших помилок, які допускають водії

Традиційно з початку-середини листопада багато українських автомобілістів перевзуваються на зиму. Деякі роблять це на шиномонтажі, інші ж – самостійно. Як би там не було, і в тому, і в іншому випадку водії нерідко допускають помилки, які можуть призвести до неприємностей на дорозі.

AutoOboz зібрав найчастіші і серйозні помилки, які відбуваються при перевзування автомобіля на зиму

Надягання зношених або пошкоджених шин

Шина повинна бути в гарному стані carhelpcanada.com

Зимові шини повинні перебувати як в мінімум хорошому стані. Якщо присутній знос, він повинен бути рівномірним. Знос бічних частин вказує на рух з недостатньо накачаної шиною, центральної частини – на перекачування. Також необхідно перевірити глибину протектора самої шини – він повинен становити не менше 4 мм. Якщо дане значення менше, використання покришки категорично заборонено. Теж саме стосується і пошкодженої шини.

Встановлення пошкодженого диска

Використання пошкодженого диска може привести до того, що в шині буде постійно падати тиск, відповідно, водієві доведеться постійно накачувати колесо. Сама проблема не вирішиться – рано чи пізно все одно доведеться відвідати сервіс для ремонту або ж придбати новий диск.

Неправильна обробка коліс при шиномонтажі (або ж взагалі її відсутність)

При встановленні шин на обод необхідно наносити спеціальну (шиномонтажную) пасту, щоб край шини отримав ефект ковзання. Ні в якому разі не можна застосовувати моторне масло або мастило на основі літолу, оскільки вони роз'їдають шину. В крайньому випадку можна використовувати мильний розчин.

Ігнорування малюнка спрямованості

Кілька стрілок зверху біля сніжинки вказують напрямок протектора Яндекс.Дзен

Щоб домогтися оптимального зчеплення з дорогою, розробники ставлять на шині спеціальний малюнок, який вказує напрямок її обертання (зазвичай це великі стрілки на боковині). І якщо встановити шину неправильно, страждає стійкість і керованість автомобіля, крім того, збільшується ризик ковзання на дорозі. Однак якщо шина не має такого малюнка, то напрямок шини не має значення, оскільки вона володіє неспрямованим протектором.

Їзда з недостатнім тиском

Необхідний тиск потрібно виставити відразу ж після встановлення шин, оскіьльки для машини він так само важливо, як кров для людини. Якщо водій не знає, які значення по тиску використовує його машина, варто знайти наклейку з такою інформацією – зазвичай вона розташовується на передній або середній стійці в отворі водійських дверей.

Їзда з поганим балансом

Хорошого балансу шини і обода можна домогтися тільки в спеціалізованому шинному центрі, де використовується спеціальний стенд. Збалансовані колеса не тільки забезпечують плавний рух автомобіля і рівномірний знос, але й підвищують безпеку руху.

Особливо це потрібно робити тим, хто їздить часто і на великих швидкостях. Під час руху шари шини стираються і змінюється внутрішній розподіл ваги. При цьому чим вища швидкість, тим більше дисбаланс.

Неправильне затягування болтів і гайок

Також вкрай важливо правильно затягувати болти machinefanatic.com

Затягувати болти і гайки колісних дисків потрібно за допомогою спеціального ключа – наприклад, динамометричного. В іншому випадку є ризик пошкодження різьблення або граней. Крім того, не слід змащувати болти і гайки, щоб полегшити їх подальше зняття. Такі дії можуть привести до їхнього ослаблення та навіть до відкручування колеса під час руху.

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