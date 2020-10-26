Перевзуваємо автомобіль: коли краще міняти літню гуму на зимову

Зима вже не за горами, а це означає, що перед багатьма автовласниками скоро стане питання про перевзування машини.

У зв'язку з цим Auto Oboz вирішив нагадати, коли найкраще міняти літню гуму на зимову, і заодно розповісти, чому взагалі потрібно проводити цю процедуру.

Зимовий шини потрібно ставити з настанням холодів caranddriver.com

Коли перевзувати машину на зиму

І хоча шини називаються зимовими, це не означає, що для їхньої експлуатації потрібно чекати снігу. Взувати машину в зимову гуму потрібно з приходом перших похолодань: а саме, коли температура опускається нижче 7°C і не піднімається вище цього показника протягом трьох днів. Найчастіше такий температурний режим припадає в Україні на початок листопада.

При цьому існує неписане правило, згідно з яким, якщо температура повітря опускається нижче -5°C, їзда на літніх шинах категорично заборонена.

Що говорить закон

Перевзування автомобіля – питання, яке ніяк не регулюється на законодавчому рівні. Однак від цього воне не позбавлене своєї важливості: перевзувати автомобіль потрібно, оскільки це, в першу чергу, стосується безпеки – самого водія, пасажирів, а також пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Для чого взагалі перевзувати машину на зиму

Основний матеріал, з якого виготовляються автомобільні покришки, – це гума. Проблема в тому, що при низьких температурах вона твердіє і втрачає еластичність. А це призводить до поганого зчепленню з асфальтом і, як наслідок, нестабільності автомобіля. Зимові ж шини в цьому відношенні більш безпечні, оскільки при їхньому виробництві використовуються більш м'які компаунди, які запобігають затвердінню гуми при низьких температурах. У гумову суміш додають діоксид кремнію, SiO2 або більш відомий як діоксид кремнію. Він допомагає зберігати еластичність гуми при мінусових температурах і забезпечує максимальне зчеплення на снігу та льоду.

Як це виражається на практиці? Простий приклад – на льоду у автомобіля із зимовими шинами гальмівний шлях набагато коротший, ніж у машини, яка взута в літні шини.

Особливості експлуатації зимових шин

Зимові автомобільні шини зношуються повільніше, ніж літні – часто їх вистачає на 3-4 сезони (при активній їзді). При цьому важливо стежити за глибиною протектора – у зимової гуми він повинен становити не менше 4 мм (рекомендована величина).

Замість підсумку

Деякі водії вважають, що якщо взимку доводиться їздити нечасто, то купувати зимову гуму не варто. Це неправильна і дужа небезпечна точка зору, яка часто призводить до фатальних наслідків. Кожен водій повинен розуміти, що його життя і життя інших людей на дорозі прямо залежить від того, яка гума встановлена на автомобілі.

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