Перевезення дітей в машині: які існують правила і штрафи за порушення

Днями в Україні офіційно розпочався новий навчальний рік, а це значить, що сотні тисяч дітей по всій країні пішли в школу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати про правила перевезення дітей в машині і штрафи за їх порушення.

Як перевозити дітей в машині?

Згідно ПДР України, дітей потрібно перевозити в спеціальних автокріслах або бустерах. При цьому автокрісло потрібно підбирати під вік та ріст дитини і замінювати його по ходу зростання дитини. Розміщувати автокрісло краще не на передньому, а задньому сидінні – вважається, що воно потенційно безпечніше.

Вік дитини в автомобільному кріслі (а також ріст)

В автокріслі потрібно перевозити дитину від її народження і до 12 років включно. Крім того, ріст дитини повинен складати не менше 145 см.

Штраф за відсутність автокрісла

За перевезення дитини без спеціальних засобів (власне, автокрісла або бустера) передбачений штраф в розмірений 510 грн. (Ч.10 ст.121 КУпАП). У разі повторного порушення покарання вже більше – 850 грн. (ч.11 ст.121 КУпАП). Якщо ж станеться ДТП з відповідними наслідками і дитина виявилася без автокрісла, водієві вже загрожує штраф в розмірі від 51 000 грн. в 85000 грн. або обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років і т.д. (ч.1 ст.286 КК).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в якому випадку можна не платити штраф за невключену аварійку.