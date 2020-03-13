Пересування під час епідемії: який транспорт найбезпечніший

Поширення коронавірусу викликало у суспільства безліч питань, одне з яких – як і на чому пересуватися під час небезпечної епідемії.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, який же транспорт можна вважати безпечним.

Громадський транспорт досить небезпечний під час епідемії bbc.com

У ситуації, що склалася, необхідно уникати місць масового скупчення, яким яскравим представником є громадський транспорт. Річ у тім, що коронавірус не витає у повітрі на відміну від звичайного вірусного грипу – загроза зараження цією хворобою існує лише при більш тісному контакті. У британській пам'ятці по COVID-19 вказується, що тісний контакт визначається як дистанція менш ніж в 2 м при перебуванні із інфікованою лидиною протягом не менше 15 хв. Таким чином, пересуватися автобусом, трамваєм, метро або поїздом, небезпечно на 100%. Особливо, коли доводиться їхати в годину пік та ще й тривалий час.

Автомобіль - найбільш безпечний вид транспорту під час епідемії autotrader.co.uk

Виходячи з цього напрошується очевидна відповідь – найбільш прийнятним видом транспорту є особистий автомобіль (якщо не брати до уваги мототехніку, персональний літак або катер), який цілком можна назвати "острівцем безпеки". До того ж, деякі сучасні машини пропонують додатковий захист від вірусів та інфекцій: до таких, зокрема, відносяться електромобілі Tesla – їх оснащують HEPA-фільтром, який не пропускає різні шкідливі речовини в салон автомобіля та навіть захищає від бактеріологічної зброї.

Ілон Маск на презентації HEPA-фільтра кілька років тому electrek.co

Тому, якщо машина припадає пилом зламаним в гаражі, то пора її відремонтувати; а якщо виношувалася ідея покупки авто, зараз дуже вдалий час, щоб зробити це. Але якщо свого автомобіля немає, так само як і можливості придбати його, можна скористатися послугами таксі або каршерінгу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про систему відеофіксації порушень ПДР, яку вже активно впроваджують в Україні.

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