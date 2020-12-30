Перероблення Skoda Fabia на електромобіль обійшлося у 700 000 євро

Австрійська компанія Kreisel Electric, яка спеціалізується на переробленні паливних машин на електромобілі, перевела нетчбек Skoda Fabia на електротягу. На реалізацію проекту було витрачено колосальні 700 000 євро.

Як пише Auto.cz, настільки висока ціна пояснюється тим, що це не цивільний, а гоночний автомобіль: він призначений для участі в чемпіонатах Австрії з ралі. Спочатку електрична "Фабія" повинна була з'явитися в сезоні 2021 року в якості випробуваної машини, проте вже наступного року вона вийде на треки як повноцінний учасник.

Зовні електрична "Фабія" не відрізняється від звичайної auto.cz

Машина отримала назву Fabia RE-X1. За основу фахівці Kreisel Electric взяли Skoda Fabia R5, якій повністю замінили "начинку". "Весь кузов – це та Фабія, яку ми знаємо. Але всередині все повністю перероблено", – пояснили в фірмі.

У машини два мотора загальною потужністю 170 сил, а от яка батарея - невідомо auto.cz

За словами творців, два прототипи RE-X1 вже готові до участі в січневих змаганнях. Технічні подробиці щодо новог раллі-кара залишаються загадкою, відомо лише, що за його рух відповідають два електродвигуни (на передній і задній осі) потужністю 170 к.с.

Динамічні показники поки також невідомі auto.cz

Якщо електричну Fabia візьмуть "на озброєння" в гоночних змаганнях, за кермо одного з гетчбеків сяде чемпіон Австрії Раймунд Баумшлагер.

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