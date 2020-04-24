Переробка старого VW Passat на електрокар приголомшила ціною

Трохи більше 10 років тому екс-інженер Tesla переробив старий Volkswagen Passat B5 на електромобіль. Тепер він розповів деталі про свій проект, зокрема, про такі тонкощі, як грошові витрати.

Даний VW Passat був випущений ще у 2001 році, а нинішній власник купив його у 2008-му. Машина була в неробочому стані (вийшов з ладу карданний вал), тому він вирішив перевести його на електротягу.

Електричний VW Passat B5 Скріншот відео

Але в ту пору, коли про Nissan Leaf навіть і не чули, зробити це було досить складно. Проте, американцеві все ж вдалося здійснити задумане: на будівництво своєї "електрички" він витратив в цілому 500 годин (працював 1 день на тиждень протягом року).

Електричний VW Passat B5 Скріншот відео

У VW Passat був встановлений асинхронний електродвигун Siemens змінного струму потужністю 122 сили (судячи з усього, мотор був запозичений у дрібносерійного пікапа Ford Ranger EV, що випускався з 1998 по 2002 роки). Для батареї ж місця, яке б ідеально підходило, не було, тому інженер розбив її на кілька блоків і "розкидав" їхпо всій машині (але головним чином акумулятори розташувалися під капотом і в колодязі запасного колеса). Загальна ємність батареї склала 33 кВтг і, за словами власника, її вистачає на 162 км пробігу, проте понад 110 км без дозарядки електромобіліст ні разу не проїжджав, щоб збільшити її термін служби.

Електричний VW Passat B5 Скріншот відео

Маса електричного VW Passat склала 1542 кг – лише на 45 кг більше початкової ваги автомобіля.

За минулі 10 років саморобний електрокар проїхав майже 145 000 км і ні разу не викликав нарікань у власника. Загальна сума проекту склала 25 000 доларів – ціна шокуюча, проте для самого власника вона виявилася вигідною інвестицією. За його словами, експлуатація бензинового авто за ті самі 10 років обійшлася б дорожче: за цей час амортизація машини склала б приблизно 20 тис. доларів, плюс 16 тисяч пішло б на заправку і ТО. У той же час на зарядку електроПассата він витратив приблизно 500 доларів, однак тут вдалося заощадити за рахунок сонячних панелей і накопичувача енергії, встановлених вдома.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що матеріали, які необхідні для побудови електромобілів, вирішили добувати з дна океану.

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