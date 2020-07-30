Переплутав бензин з дизелем на АЗС: що робити

Якщо бензиновий двигун заправити дизельним паливом (або навпаки), нічого доброго з цього не вийде. Однак автомобіль можна врятувати, якщо діяти швидко.

Як повідомляє First Gear, в ситуації, що склалася, головне – не заводити двигун. Необхідно скористатися послугами евакуатора, щоб на СТО фахівці промили паливну систему і замінили фільтри. У цьому випадку вдасться відбутися найменшими витратами.

Якщо автомобіль вже завели, але в баку залишилася достатня кількість правильного пального, а двигун працював недовго, можливо, вдасться також обмежитися промиванням паливної системи та заміною фільтрів.

У разі, коли автомобіль якийсь час пропрацював на помилковому паливі, ремонт виявиться найбільш дорогим. Ймовірно, заміні підлягає паливна система і керуюча електроніка, що є суттєвою частиною ключових систем будь-якого автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про забавний курйоз: п'яний працівник АЗС переплутав паливо і неправильно заправив дорогий Porsche.