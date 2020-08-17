Пенсіонер перевищив швидкість 700 км/год. Фото

На озері Бонневілль (штат Юта, США) 71-річний американець перевищив швидкість 700 км/год і встановив світовий рекорд для автомобілів з поршневим двигуном на позначці 757 км/год.

Гонщик Джордж Потіт керував болідом Speed ​​Demon 715, який оснастили V8 від Chevrolet об'ємом 9,1 л з двома турбонагнітачами. Зовні транспортний засіб, як видно на фото, скоріше нагадує ракету, ніж автомобіль. Це обумовлено аеродинамікою, в тому числі завдяки якій вдалося розвинути високу швидкість.

Попередній рекорд утримувався з 2018 року. Його встановили на Challenger 2 Streamliner 1968, який зазнав деяких доопрацювань. Швидкість склала 722 км/год. Уже тоді Speed ​​Demon 715 був найближчим суперником, проте побити рекорд вдалося тільки зараз.

Speed ​​Demon 715 з V8 від Chevrolet. Фото: carakoom.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про змагання між усіма моделями Tesla. В ході перегонів визначили найшвидший електромобіль.