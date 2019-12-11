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11 грудня • оновлено в 18:31
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Патрульних Києва розгнівав Ford Mustang з поліцейською символікою

2.1т
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В Оболонському районі Києва патрульна поліція затримала Ford Mustang c поліцейськими наліпками. Псевдопатрульний автомобіль "розсікав" по місту, що не сильно сподобалося правоохоронцям.

Як з'ясував OBOZREVATEL, фейковий поліцейський Ford Mustang виявився рекламною ідеєю однієї з фірм, яка займається доставкою авто із США.

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Той факт, що поліцейські затримали автомобіль, недивний: цивільним особам заборонено застосовувати на своїх авто символіку МВС. Незаконне використання символіки органами держорганами, юридичними особами, фізичними особами – підприємцями, а також громадськими об'єднаннями тягне за собою накладення штрафу у розмірі 34-51 тис. грн.

Фейковий поліцейський Mustang "зажали" справжні патрульні авто

Фейковий поліцейський Mustang "зажали" справжні патрульні авто

Скріншот з відео dtp.kiev.ua, facebook

Тепер ініціаторам цього креативу доведеться понести покарання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві була знайдена нова Audi A8, яку покинули.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
кіберполіція курйоз
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