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Патрульні показали "рекордсмена", який порушив ПДР 28 разів за тиждень

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Патрульні показали 'рекордсмена', який порушив ПДР 28 разів за тиждень. Ілюстрація

Патрульні показали "рекордсмена", який порушив ПДР 28 разів за тиждень. Ілюстрація.

Патрульна поліція України опублікувала антирекорди порушень швидкісного режиму з 10 до 16 серпня і розповіла про авто, яке минулого тижня помітили за таким "заняттям" 28 разів.

Відповідний допис з'явився на сторінці відомства у Facebook. За вказаний період камери автоматичної фіксації зафіксували 195 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 169 км/год (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що найбільшою швидкість була у машин Mercedes-Benz GLE, ДНЗ КА000*** – 212 км/год та Mercedes-Benz GLS 400, ДНЗ AХ707*** – 210 км/год на автодорозі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці лише 110 км/год.

Патрульна поліція України опублікувала антирекорди порушень швидкісного режиму

Патрульна поліція України опублікувала антирекорди порушень швидкісного режиму

За тиждень камери зафіксували 195 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 169 км/год

За тиждень камери зафіксували 195 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 169 км/год

"Найчастіше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Toyota Camry, ДНЗ ВН159*** – 28 разів", – йдеться у повідомленні.

Одне авто порушило ПДР 28 разів за тиждень

Одне авто порушило ПДР 28 разів за тиждень

Як повідомляв OBOZREVATEL, на озері Бонневілль (штат Юта, США) 71-річний американець перевищив швидкість 700 км/год і встановив світовий рекорд для автомобілів з поршневим двигуном на позначці 757 км/год.

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