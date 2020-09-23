Патрульна поліція України радить стати помітним в темряві

Сергій Іванов Новини 15:55, 23.09.2020

У зв'язку зі скороченням світлового дня в поліції рекомендують використовувати світловідбиваючі елементи в одязі.

Про це поліція нагадала в своєму офіційному Telegram-каналі. Патрульна поліція України радить не зволікати, а стати помітним у темряві. В темну пору доби, коли автомобіль рухається з увімкненим ближнім світлом фар, водій може помітити пішохода лише з відстані 25-30 метрів. А ось якщо пішохід носитиме світловідбивачі, то відстань його видимості збільшиться до 130-150 метрів. З дальнім світлом фар водій бачитиме пішохода на відстані від 300 до 400 метрів, що особливо актуально на трасах.

В темну пору доби водій може помітити пішохода лише з відстані 25-30 м, а якщо пішохід носитиме світловідбивачі, то відстань його видимості збільшиться до 130-150 м. Фото:
t.me/mvs_ukraine

Відбиваючи світло в темряві, світловідбивачі допомагають пішоходам бути більш помітними на дорозі у темну пору доби. Завдяки цьому водій може вчасно помітити пішохода, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто. Тож, пішоходи, “світіться” на дорозі – носіть світлоповертаючі елементи на руці, наплічнику, одязі чи взутті.

Использование светоотражающих элементов снижает риск ДТП с участием пешеходов. Фото:
t.me/mvs_ukraine

Будьте яскравими, будьте помітними, будьте в безпеці!

Раніше OBOZREVATEL розбирався, яке авто краще захищає при ДТП.

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