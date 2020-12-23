Патрульна поліція перевірятиме рівність українських доріг

Департамент патрульної поліції отримав у своє розпорядження 30 пересувних лабораторій, за допомогою яких проводитиметься перевірка стану доріг. Серед іншого, такі комплекси дозволять правоохоронцям визначати рівність проїзної частини.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький. За його словами, 30 сучасних авто-лабораторій здійснюватимуть контроль за дотриманням правил, норм і стандартів утримання автомобільних доріг, перевіряти відповідність технічного стану дорожніх знаків вимогам ДСТУ, а також виїжджати на місця ДТП.

Поліція отримала 30 дорожніх автолабораторій Скріншот публікації

Крім визначення рівності проїзної частини, пересувні лабораторії будуть перевіряти коефіцієнт зчеплення, ухил проїзної частини, світлоповертальну спроможність розмітки, а також яскравість і освітленість доріг та знаків.

Стан дорожнього покриття будуть перевіряти на рівність, зчеплення і ухил facebook.com/Bilosh

Про виявлені недоліки поліція буде повідомляти відповідальним посадовим особам. Також за порушення правил, норм і стандартів в утриманні автомобільних доріг чиновників притягатимуть до адміністративної відповідальності.

Також перевіряти будуть і стан дорожніх знаків facebook.com/Bilosh

Найближчим часом всі 30 дорожніх комплексів розподілять у кожну область.

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