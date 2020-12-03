'Паспортний сервіс' почав обмінювати посвідчення водія і назвав ціни

У центрі "Паспортний сервіс" у Києві проводиться пілотний проект у сфері обміну та видачі посвідчення водія.

Про це повідомляє сайте підприємства. За результатами пілотного проекту передбачається подальші кроки щодо розширення географії надання таких послуг у центрах "Паспортний сервіс".

Вартість обміну посвідчення водія без урахування банківської комісії – 719 грн з котрих 219 грн – видача/обмін національного посвідчення водія, а ще 500 грн – оплата послуги.

Нагадаємо, що обмін посвідчення водія здійснюється:

у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать);

за бажанням власника (з метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя особи тощо).

замість втраченого або викраденого посвідчення водія (про викрадення посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, особа повідомляє територіальному органу Національної поліції та надає довідку встановленого зразка).

Обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії проводиться без складення іспитів за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України.

Під час обміну посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії особі видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії посвідчення, що підлягає обміну.

Термін дії нового посвідчення водія — 30 років. Посвідчення водія друкується на місці і видається відразу після оформлення.

Перелік документів для обміну посвідчення водія для громадян України:

паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації (у разі надання ID-картки без відомостей місця реєстрації на безконтактному електронному носії, надається довідка про реєстрацію місця проживання особи (Додаток 13), при умові що з дати його видачі не пройшло 30 календарних днів);

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);

дійсна медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 083/о);

наявне посвідчення водія. У разі якщо наявне посвідчення видане до 2013р, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на запит);

документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).

Перелік документів для обміну посвідчення водія для іноземців (у разі наявності раніше отриманого посвідчення водія на території України) :

один із документів, що підтверджую право перебування на території України:

посвідка на постійне або на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);

дійсна медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 083/о);

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть дозволити отримувати автономери у "приватників", а у МВС показали, як виглядають нові українські водійські права і техпаспорт.