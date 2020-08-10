Пару крутих ЗАЗ-1102 Таврія виявили в Угорщині

Віталій Сазонов Новини 11:00, 10.08.2020

Знамениті ЗАЗ-1102 Таврія можна зустріти не тільки в Україні, але й в сусідніх країнах. Наприклад, як мінімум два українських хетчбеки прописалися в Угорщині.

Цю "солодку парочку" можна побачити на фото, які недавно опублікувала Facebook-спільнота Українські автомобілі. Судячи із зображень, обидві машини перебувають в хорошому стані, а одна з них і зовсім виглядає на тверду п'ятірку.

Таврії, які належать колекціонеру з Угорщини.
Фото: facebook.com/ukrainiancars

У підписі до знімка відзначаються, що хетчбек на передньому плані був випущений в 1993 році, його пробіг – лише 14 000 км. На задньому ж плані красується екземпляр 1994 року з пробігом 83 000 км. У обох авто угорські номери старого зразка (до вступу країни в ЄС).

Таврії, які належать колекціонеру з Угорщини.
Фото: facebook.com/ukrainiancars

Машини належать одній людині на ім'я Andor Gere.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про універсал Volvo, який пройшов 2,6 млн км пробігу, але при цьому змінив три двигуни.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Лукашенко прийшов на вибори із сином: зустрічали гармошкою і квітами. Відео

У Китаї з'явився новий смертельний вірус: передається через кліщів

На протесті в Білорусі ОМОН опустив щити: люди аплодували і кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

За 100 днів у Новій Зеландії не було жодного випадку COVID-19: як вдалося перемогти пандемію

Світу показали несамовиті фото постраждалих на "Майдані" в Білорусі