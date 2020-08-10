Пару крутих ЗАЗ-1102 Таврія виявили в Угорщині

Знамениті ЗАЗ-1102 Таврія можна зустріти не тільки в Україні, але й в сусідніх країнах. Наприклад, як мінімум два українських хетчбеки прописалися в Угорщині.

Цю "солодку парочку" можна побачити на фото, які недавно опублікувала Facebook-спільнота Українські автомобілі. Судячи із зображень, обидві машини перебувають в хорошому стані, а одна з них і зовсім виглядає на тверду п'ятірку.

Таврії, які належать колекціонеру з Угорщини. Фото: facebook.com/ukrainiancars

У підписі до знімка відзначаються, що хетчбек на передньому плані був випущений в 1993 році, його пробіг – лише 14 000 км. На задньому ж плані красується екземпляр 1994 року з пробігом 83 000 км. У обох авто угорські номери старого зразка (до вступу країни в ЄС).

Таврії, які належать колекціонеру з Угорщини. Фото: facebook.com/ukrainiancars

Машини належать одній людині на ім'я Andor Gere.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про універсал Volvo, який пройшов 2,6 млн км пробігу, але при цьому змінив три двигуни.