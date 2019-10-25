Party Place Project: в Україні винайшли новий формат вечірок

Незвичайний спосіб організації дозвілля пропонує Party Place Project – чи не ви їсте на вечірку, а вона їде до вас.

OBOZREVATEL побував на незвичайному заході під назвою Party Place Project. Це проект нового формату вечірок, які можна організувати практично в будь-якому місці.

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Перший івент відбувся на території столичного автоцентру Nanoprotec, де в цьому році традиційно збираються власники спорткарів і фани швидкості. Питним партнером вечірки став Outox – революційний напій на основі фруктози і вітаміну С.

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

На вечірці можна було оцінити спорткари провідних світових брендів, а також тюнінгові авто. Музичний супровід свята включало виступи діджеїв і битбоксеров, крім того весь вечір на імпровізованій сцені виступали майстри стенд-апу та брейк-дансу.

Party Place Project оглядач

Party Place Project оглядач

Party Place Project оглядач

Party Place Project оглядач

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Особливою популярністю відвідувачів вечірки став незвичайний бар, створений на основі класичного американського будинку на колесах Airstream. Блискучий трейлер піддався в Україні радикальної переробці – тепер він являє собою 8-метровий мобільний бар, де група барменів може швидко приготувати смачні коктейлі та напої для великої компанії.

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

За словами Вікторії Бойко, творця проекту Party Place Project, унікальний бар на колесах стане важливою складовою нового формату тусовок під відкритим небом. У планах організаторів зробити подібні вечірки регулярними.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, на виставці тюнінгу SEMA в Лас-Вегасі презентують форсований Mustang.

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