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25 жовтня • оновлено в 16:56
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Party Place Project: в Україні винайшли новий формат вечірок

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Незвичайний спосіб організації дозвілля пропонує Party Place Project – чи не ви їсте на вечірку, а вона їде до вас.

OBOZREVATEL побував на незвичайному заході під назвою Party Place Project. Це проект нового формату вечірок, які можна організувати практично в будь-якому місці.

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Перший івент відбувся на території столичного автоцентру Nanoprotec, де в цьому році традиційно збираються власники спорткарів і фани швидкості. Питним партнером вечірки став Outox – революційний напій на основі фруктози і вітаміну С.

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

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На вечірці можна було оцінити спорткари провідних світових брендів, а також тюнінгові авто. Музичний супровід свята включало виступи діджеїв і битбоксеров, крім того весь вечір на імпровізованій сцені виступали майстри стенд-апу та брейк-дансу.

Party Place Project

Party Place Project

оглядач

Party Place Project

Party Place Project

оглядач

Party Place Project

Party Place Project

оглядач

Party Place Project

Party Place Project

оглядач

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Особливою популярністю відвідувачів вечірки став незвичайний бар, створений на основі класичного американського будинку на колесах Airstream. Блискучий трейлер піддався в Україні радикальної переробці – тепер він являє собою 8-метровий мобільний бар, де група барменів може швидко приготувати смачні коктейлі та напої для великої компанії.

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

За словами Вікторії Бойко, творця проекту Party Place Project, унікальний бар на колесах стане важливою складовою нового формату тусовок під відкритим небом. У планах організаторів зробити подібні вечірки регулярними.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, на виставці тюнінгу SEMA в Лас-Вегасі презентують форсований Mustang.

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Тема
Автоновини України
Місце
Україна Київ
Тег
авто
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