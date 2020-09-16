Партію новеньких автомобілів Ford випадково відправили в утиль

Курйозний випадок трапився у Мемфісі, штат Теннессі, США. Прохід під мостом виявився занадто низьким для вантажного поїзда, який перевозив партію нових автомобілів Ford. Підсумок – усі машини тепер підлягають списанню.

Як випливає з відео, опублікованого на YouTube, вагони поїзда почали застрявати під шляхопроводом, однак локомотивна бригада не помітила проблему і продовжувала рух. Через це у вагонів початок зривати дах, як під час відкриття консервної банки. Дісталося і автомобілям, які перебували всередині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Через якийсь час поїзд зупинився, але було вже пізно – безліч машин перетворилися на металобрухт. Збиток оцінюється в два мільйони доларів.

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