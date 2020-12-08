Пара пробула два дні у заметеному снігом автомобілі через помилку навігатора

У США хлопець з дівчиною постраждали через помилку навігатора під час автомобільної подорожі. Система повела пару невірним шляхом, що обернулося для них перебуванням у холодному лісі та в заметеному снігом автомобілі протягом двох днів.

Як пише Autoevolution, незвичайна історія трапилася з 28-річним Енді Нгуєном та його 26-річною подругою Хайді Тран. Пара орендувала позашляховик для поїздки із Сіетла, що у Вашингтоні, до міста Гленвуд, штат Джорджія. Спочатку нічого не віщувало біди, але якоїсь миті мандрівники збилися зі шляху і застрягли в сніну на лісовій дорозі.

Який навігатор використовувала пара, не повідомляється, можливо, одну з трьох популярних систем – Google Maps, Waze або Apple Maps.

Знайшли Енді і Хайді лише через два дні, коли тривогу забили родичі. У поліції повідомили, що в районі їх місцезнаходження не було стільникового сигналу, тому приятелі не могли зв'язатися самостійно з рятувальними службами.

На щастя, мандрівникам не знадобилася медична допомога – при собі у них був достатній запас їжі, а замерзнути не давало паливо, яке використовувалося суто для обігріву салону.

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