Паливо подорожчало на 30 копійок: скільки коштує бензин і ДТ

За тиждень бензин і дизель в Україні подорожчали.

Ціни на бензин і ДТ в Україні закріплюють зростання. Так, за тиждень з 17 по 24 липня 2020 року паливо на українських АЗС подорожчало в середньому на 30 коп/літр.

За даними Encorr, ціни на дизельне паливо і бензин в Україні підвищили майже всі мережеві АЗС. Мінімальне зростання щодо 23 липня для бензину А-92 склало 18 коп, максимальне 1 грн; для А-95 мінімальне зростання також склало 18 коп і 1 грн для максимального, дизпаливо за добу подорожчало мінімум на 20 коп і максимум на 1 грн в залежності від оператора.

Ціни на паливо в Україні:

бензин А-92: 21,80 грн/літр

бензин А-95: 22,85 грн/літр

дизель: 22,28 грн/літр

ДТ і бензин в Україні: ціни на пальне на 24 липня. Дані enkorr.ua

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закрили величезну кількість нелегальних АЗС і кілька виробництв пального.