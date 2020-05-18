Озброєні люди намагалися продати Ferrari сина Хусейна
Неймовірна історія пошуку автомобіля сім'ї Хусейнів привела ентузіаста до дуже неоднозначної Ferrari. Також тут замішані зброя, проблеми з документами і дуже великі гроші.
Скотт Ратаросса – автомобільний ентузіаст, колекціонер і просто великий шанувальник Ferrari. Як повідомляє Motor1, не так давно він вирішив знайти знамениту Ferrari F40, яка перебувала в особистій колекції сина Саддама Хусейна. Колишнього президента Іраку давно немає в живих. Власне, як і власника автомобіля – Удея Хусейна. З цієї причини пошуки машини були ускладнені, проте у Ратаросси з'явилися відомості, що стара Феррарі все ще існує.
Інтернет-спільнота допомогла наблизитися до загадкового суперкару настільки близько, наскільки це можливо. Автомобіліст поспілкувався з великою кількістю блогерів і колекціонерів, які коли-небудь намагалися знайти ту саму Ferrari.
Одна з перших спроб була зроблена в 2015 році, коли з'явилася інформація про кілька автомобілів, що вижили, які раніше входили до колекції з 360 транспортних засобів Удея Хусейна. Один з ентузіастів, який колись жив в Іраку і знав про цю машину, вирушив на її пошуки.
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П'ять років тому автомобіль продавався, але ціна невідома досі. Стан італійського суперкару лишав бажати кращого: кузов, салон і двигун були повністю вкриті піском, деякі деталі дісталися машині від Nissan – мабуть, наслідок вимушеного ремонту "в польових умовах".
Про власника машини нічого не було відомо, але його представники приїхали на зустріч на позашляховику і були озброєні автоматами. Угода не відбулася, тому що покупка передбачувано супроводжувалася складною документацією. Та й взагалі все, що відбувалося, насторожувало. Проте автомобілісту вдалося зробити фото. Але через якийсь час цією Ferrari F40 зацікавився інший колекціонер. Проте, ціна була занадто висока, бюрократія заважала спростити процес покупки, а стан машини як і раніше пригнічував, хоча над нею все ж попрацювали.
Коли вже Скотт Ратаросса зв'язувався з актуальних власником машини, ціна виявилася шокуючою: $1 150 000. Понад мільйон доларів за старий італійський автомобіль з непрозорою історією колишніх власників, в підозрілому технічному стані і з потенційними юридичними проблемами. З іншого боку, ентузіасту дійсно вдалося знайти машину, за якою багато хто полював.
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