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18 травня • оновлено в 19:27
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Озброєні люди намагалися продати Ferrari сина Хусейна

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Неймовірна історія пошуку автомобіля сім'ї Хусейнів привела ентузіаста до дуже неоднозначної Ferrari. Також тут замішані зброя, проблеми з документами і дуже великі гроші.

Скотт Ратаросса – автомобільний ентузіаст, колекціонер і просто великий шанувальник Ferrari. Як повідомляє Motor1, не так давно він вирішив знайти знамениту Ferrari F40, яка перебувала в особистій колекції сина Саддама Хусейна. Колишнього президента Іраку давно немає в живих. Власне, як і власника автомобіля – Удея Хусейна. З цієї причини пошуки машини були ускладнені, проте у Ратаросси з'явилися відомості, що стара Феррарі все ще існує.

Так виглядала Ferrari F40 Удея Хусейна, коли її виявили вперше

Так виглядала Ferrari F40 Удея Хусейна, коли її виявили вперше

motor1.com

Так виглядала Ferrari F40 Удея Хусейна, коли її виявили вперше

Так виглядала Ferrari F40 Удея Хусейна, коли її виявили вперше

motor1.com

Інтернет-спільнота допомогла наблизитися до загадкового суперкару настільки близько, наскільки це можливо. Автомобіліст поспілкувався з великою кількістю блогерів і колекціонерів, які коли-небудь намагалися знайти ту саму Ferrari.

Так виглядала Ferrari F40 Удея Хусейна, коли її виявили вперше

Так виглядала Ferrari F40 Удея Хусейна, коли її виявили вперше

motor1.com

Одна з перших спроб була зроблена в 2015 році, коли з'явилася інформація про кілька автомобілів, що вижили, які раніше входили до колекції з 360 транспортних засобів Удея Хусейна. Один з ентузіастів, який колись жив в Іраку і знав про цю машину, вирушив на її пошуки.

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П'ять років тому автомобіль продавався, але ціна невідома досі. Стан італійського суперкару лишав бажати кращого: кузов, салон і двигун були повністю вкриті піском, деякі деталі дісталися машині від Nissan – мабуть, наслідок вимушеного ремонту "в польових умовах".

Цю Ferrari намагалися продати дуже дивні люди

Цю Ferrari намагалися продати дуже дивні люди

motor1.com

Цю Ferrari намагалися продати дуже дивні люди

Цю Ferrari намагалися продати дуже дивні люди

motor1.com

Про власника машини нічого не було відомо, але його представники приїхали на зустріч на позашляховику і були озброєні автоматами. Угода не відбулася, тому що покупка передбачувано супроводжувалася складною документацією. Та й взагалі все, що відбувалося, насторожувало. Проте автомобілісту вдалося зробити фото. Але через якийсь час цією Ferrari F40 зацікавився інший колекціонер. Проте, ціна була занадто висока, бюрократія заважала спростити процес покупки, а стан машини як і раніше пригнічував, хоча над нею все ж попрацювали.

Цю Ferrari намагалися продати дуже дивні люди

Цю Ferrari намагалися продати дуже дивні люди

motor1.com

Коли вже Скотт Ратаросса зв'язувався з актуальних власником машини, ціна виявилася шокуючою: $1 150 000. Понад мільйон доларів за старий італійський автомобіль з непрозорою історією колишніх власників, в підозрілому технічному стані і з потенційними юридичними проблемами. З іншого боку, ентузіасту дійсно вдалося знайти машину, за якою багато хто полював.

Сьогодні Ferrari F40 виглядає набагато краще

Сьогодні Ferrari F40 виглядає набагато краще

motor1.com

Сьогодні Ferrari F40 виглядає набагато краще, але коштує дуже дорого

Сьогодні Ferrari F40 виглядає набагато краще, але коштує дуже дорого

motor1.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про колекцію автомобілів, які довгі роки стояли у спекотній пустелі. Тепер всі вони продаються дуже дешево.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
суперкар Ferrari ретро б/к автомобіль авто
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